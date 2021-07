La Selección Colombia le hizo otro guiño a James en su cumpleaños

La Selección Colombia no dejó pasar inadvertida la celebración del cumpleaños número 30 de James Rodríguez, quien festejo sus tres décadas de vida este 12 de julio de 2021.

La cuenta oficial de la Federación Colombiana de Fútbol publicó un post donde se unió a la celebración del mediocampista ofensivo, actualmente de pretemporada con su equipo el Everton inglés.

Cabe recordar que la relación entre James y la Selección Colombia sufrió una ruptura hace poco más de un mes cuando el técnico Reinaldo Rueda decidió no tener en cuenta a Rodríguez para los partidos de Eliminatoria y la Copa América de Brasil.

Ello produjo la reacción del futbolista, quien evidenció su molestia por la determinación del entrenador de excluirlo del equipo cafetero.

"Yo ahorita no estaba mal, yo estaba perfectamente. No comparto porque me faltaron al respeto. Estoy físicamente bien. Otra cosa es que me digas: 'no me gustas como jugador', cierro el culo y me voy. No pasa nada. Yo hago fuerza para que ganen y tengan una muy buena Copa porque quiero que ganen, pero yo quería estar, sí", dijo James en su momento a través de un Instagram Live al lado de jugadores como Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez.

Por su parte, Reinaldo Rueda ha evitado entrar en la polémica y ha reiterado en varias ocasiones que las puertas de la Selección Colombia están abiertas para James, pensando en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.