La verdadera razón de la salida de Mané de Liverpool ¿Qué culpa tuvieron Díaz y Salah?

A pesar de los éxitos y el reconocimiento, es un hecho que el delantero senegalés Sadio Mané abandonará Liverpool y será nuevo jugador de Bayer Múnich de Alemania a cambio de 32 millones de euros fijos y hasta 9 millones en variables.

El senegalés tiene previsto firmar un contrato por tres años en donde mejorará considerablemente sus ingreso, siendo este uno de los motivos por los que decidió dejar la comodidad que tenía en el equipo de Anfield para afrontar un nuevo desafío en Múnich.

Lea también: Luis Díaz recibe crítica por jugar amistoso en La Guajira "es un riesgo, es un peligro"

Según reveló el portal Mundo Deportivo, Sadio Mané, que tenía un año más de contrato con Liverpool, le exigió a los directivos 'reds' ser uno de los mejores pagos del plantel. Los dirigentes no accedieron a sta pretensión por lo que el futbolista aceptó la oferta de Bayern.

"El extremo firma por el Bayern por 3 años, hasta 2025, cobrando 292.000 euros a la semana. En el Liverpool percibía 116.500 euros a la semana. Salah estaría pidiendo 467.000 euros semanales".

Mayor reconocimiento

Le puede interesar: Marcelo Bielsa puso condiciones para volver a ser el técnico de Athletic de Bilbao

A pesar de haber permanecido como una de las principales cartas de Jurgen Klopp y continuar como habitual titular, Sadio Mané habría decidido salir de Liverpool con el objetivo de tener mayor reconocimiento y no seguir a la sombra del egipcio Mohamed Salah, quien se roba todas las miradas.

Por otro lado, el senegalé no se sentiría 100% cómodo jugando como centro delantero, lugar en el que fue puesto desde que el colombiano Luis Fernando Díaz fue fichado y que además se ganó su espacio en la banda izquierda.

"A pesar de que ha sido muy feliz en el Liverpool, Mané ha vivido a la sombra de Mohamed Salah y ha sentido que sus méritos no han sido tan reconocidos como los de su compañero egipcio. En señal de respeto a los sentimientos de Salah, pidió Mané al Liverpool que no se celebrara en Anfield la Copa de África 2022 ganada por Senegal por penaltis contra Egipto. Así de humilde y humano es Mané. Pero en general puede haber sentido que no se le ha reconocido tanto como a Salah".