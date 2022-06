Las tres correcciones que debe hacer la Dimayor tras polémicas de la Comisión Disciplinaria

El Fútbol Profesional Colombiano ha protagonizado constantes polémicas en los últimos meses debido a las decisiones que han tomado los integrantes de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.

Desde el cuestionado partido entre Llaneros contra Unión Magdalena por la última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2021, la Comisión ha estado en el ojo del huracán por sus determinaciones. Adicionalmente, los directivos de la Dimayor, principalmente su presidente Fernando Jaramillo, se han manifestado para hacer valer o corregir las resoluciones.

Ante las seguidas polémicas, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló los tres aspectos que se debe tener en cuenta para mejorar el funcionamiento de la Comisión Disciplinaria.

1. La Dimayor tiene que nombrar comisiones respetables. Deben tener un conocimiento mínimo de la cosa futbolística. Que no sean solamente brillantes magistrados, que entienden de este cuento y en lo posible que no sean hinchas de ninguno.

2. Tienen que revisar las normas. Las comisiones aplican lo que la ley y los códigos dicen. Los de la Dimayor en vez de ponerse trampas y desestabilizar como hacen muchos y todos los días hablar de todo el mundo mal, tendrían que dedicarle un ratico a ver si cambian algunas cosas en los códigos.

3. Señor presidente no es un dictador de quinta. El presidente de la Dimayor tiene que ser una persona apegada a los estatutos y reglamentos. Usted señor presidente, recuerde que los estatutos dicen que puede obrar de urgencia pero solamente en aquellas cosas en la que no pueda reunir a la asamblea, usted no puede reemplazar a la comisión ni altera una sentencia.