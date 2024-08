Leyenda de Sao Paulo no tuvo piedad con James: “Sin corazón ni alma”

Sin duda alguna, una de las novelas a lo largo de los últimos años ha tenido que ver con el futuro de James David Rodríguez que no lucía cómodo en el Sao Paulo de Brasil tras su salida de Europa y su regreso a Sudamérica. El objetivo del ‘10’ de la Selección Colombia es poder volver al ‘Viejo Continente’, pero poco a poco se le han cerrado las puertas que tenía como opciones.

Con poco protagonismo producto de lesiones y de no estar en óptimas condiciones físicamente, James Rodríguez perdió mucha cabida dentro de la cancha que lo empezó a alejar del equipo. De acuerdo con Lucas Moura, el detonante en la trayectoria del colombiano con el club paulista fue el no haber acompañado al Sao Paulo para la Supercopa brasileña que debía enfrentar al Palmeiras.

Además de ese tema que fue la bomba, tuvo muchos problemas internos con los directivos y con los directores técnicos. Como ha suido habitual, la relación con sus entrenadores no fue la mejor y tuvo que lidiar con Dorival Júnior cuando llegó, Thiago Carpini, y finalmente, Luis Zubeldía. Cada uno le dio menos tiempo y menor protagonismo.

DIEGO LUGANO SE FUE DE FRENTE CONTRA JAMES RODRÍGUEZ

El defensor central uruguayo, Diego Lugano se destacó como uno de los grandes referentes en la historia del Sao Paulo con su paso en 2003 al 2006, sumando 96 presencias y ocho tantos, además de conseguir una Liga de Brasil, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. Luego, eligió retirarse en el elenco brasileño destacándose como un líder y referente.

Diego Lugano es una voz autorizada para hablar de temas dentro del Sao Paulo y en esta ocasión, en ESPN Brasil, sentenció a James Rodríguez, dudando de su presencia en cancha cuando tuvo la oportunidad de destacar. Con pocas palabras, dejó clara su opinión sobre el paso del colombiano en el elenco paulista, “él firmó contrato, entró su cuerpo, pero no en corazón y alma. Hay muchas cosas personales”.

Lucas Moura quiso escudar al colombiano por medio de su actitud, sin entrar en polémicas sobre su nivel físico y otros temas, afirmando que, “no, no, era un chico súper genial, educado. Tal vez (Sao Paulo) no fue como él imaginaba”. No es la primera vez que Diego Lugano pega fuerte contra James Rodríguez, pues antes había sentenciado que jugar bien no lo era todo.

Su futuro es todavía una incógnita en un mercado en donde tiene la meta de volver a Europa. Lazio, Bayer Leverkusen, Porto, Atlético de Madrid y Villarreal han sido los primeros equipos que le han cerrado la puerta. James Rodríguez tiene hasta el primero de septiembre para definir su próximo destino.