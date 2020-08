A falta de un Herrera, ahora son dos: buenas noticias para Hárold Rivera en Santa Fe

Independiente Santa Fe sigue arrojando noticias en un pálido mercado de fichajes del fútbol colombiano que aspira con regresar a la competencia de la Liga Betplay el próximo 30 de agosto. En el cuadro rojo las noticas son casi todas por salidas de jugadores, pero ahora hay una buena nueva para el técnico Hárold Rivera.

En primera medida, cuando todo apuntaba a que el lateral Edwin Herrera se iba al Pumas del fútbol mexicano, todo indica que la negociación se cayó y se quedará en el club capitalino. Por otro lado, tendrá el regreso de Jonathan Herrera, quien puede funcionar como lateral izquierdo o mediocampista.

Sobre Edwin Herrera hubo varias versiones cruzadas. El futbolista declaró que ya había un acuerdo de palabra para su salida, pero al parecer no aclaró que solo era con Santa Fe y no con Pumas. Ante eso, el presidente Eduardo Méndez señaló que sí hubo grandes acercamientos y que semanas atrás Herrera no quiso irse, ahora que sí, ya el negocio con los mexicanos estaría caído. El futbolista de la Selección Colombia sub-23 estaba presupuestado para salir en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Entretanto, sobre Jonathan Herrera, el técnico Hárold Rivera confirmó en diálogo con ESPN Colombia que el futbolista iba a regresar a las toldas del cuadro albirrojo luego de cumplir su préstamo en Alianza Petrolera, donde no tuvo muchos minutos.

Por otro lado, Santa Fe no llegó a un acuerdo económico con el mediocampista argentino Fabián Sambueza y ahora como jugador libre busca nuevo club. América de Cali y Junior serían candidatos, pero el tema financiero sigue siendo el gran obstáculo.