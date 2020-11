“A no ser que el senador me eche..." Hernán Torres habló de su futuro en Tolima

El profesor Hernán Torres técnico del Deportes Tolima, concedió entrevista a los Dueños del Balón, espacio deportivo 11 am por La Cariñosa y Alerta Tolima sobre su presente con el club.

Indagado sobre si estaba en sus planes dejar próximamente la institución, su respuesta fue tajante “A no ser que el senador me eche, vamos a ver qué pasa esperemos que termine el torneo“, el ibaguereño reiteró su deseo de ser campeón con el equipo de sus amores.

El estratega agregó que “No he tenido llamado de nadie “, y se refirió a otros temas que tiene que ver con el conjunto pijao que este domingo empieza los cuartos de final por la Liga BetPlay, y este jueves pasó la ronda de octavos de la Copa, superando al Cúcuta Deportivo por no presentación de su rival, debido a los inconvenientes que afronta.

El que si esta con toda la disposición esperando es el Junior el próximo domingo, para esa fecha el técnico espera contar con el 80 por ciento de los jugadores que están en departamento médico, recuperados.

Torres también hablo de la selección Colombia “todos pensamos que el resultado es una hecatombe, pero sabemos que estamos empezando un proceso, toca corregir y confiar en la capacidad de los jugadores “.

Sobre el equipo pijao hay que señalar que esta semana esta preparando su duelo ante el conjunto tiburón, que la defensa tiene bajas importantes como Julián Quiñonez, también se suman Anderson, con una fecha de suspensión aun por cumplir, y en la pasada jornada otro que deberá pagar jornada automática es el ecuatoriano Jhon Narváez que recibió el cartón rojo en la derrota de los Pijaos ante Caldas por la última fecha del todos vs todos.