Acolfutpro siguió dando detalles de la crítica situación del Cúcuta

La crisis en el Cúcuta Deportivo sigue siendo crítica y ahora son los jugadores los que revelaron varias inconsistencias en el manejo administrativo del equipo con relación al pago de los salarios y a la contratación de deportistas para tener un número amplio en la plantilla.

En el noticiero de la mañana de Yolanda Ruiz estuvo el presidente de Acolfutpro, Carlos González Puche, quien aseguró que este es un problema que lleva varios años y al cual no se le ha buscado solución desde las instituciones de control.

El directivo confirmó que a varios deportistas les están adeudando hasta cuatro meses de salario y varios de ellos están teniendo complicaciones con sus familias, ya que algunos han sido desalojados de sus residencias.

“Esta es la conclusión de un proceso que viene deteriorado desde el año pasado. Esto no es producto de la pandemia, yo creo que la pandemia es la evidencia de lo que pasa en el Cúcuta. Antes de que se presentara el coronavirus ya venían arrastrando deudas con los trabajadores en incumplimientos con las obligaciones con otros acreedores. Vean con lo que se encuentra hoy, juegan de local en Armenia, el estadio en Cúcuta no se les está prestando, además de eso los jugadores se les adeuda entre tres y cuatro meses de salario”, dijo.

“Los jugadores están siendo sacados de sus apartamentos, la crisis administrativa y deportiva es muy grave. Solamente fueron inscritos 22 jugadores, quedan 15 porque hay tres sancionados y tres lesionados. Estamos viendo unas condiciones precarias de los deportistas. Hay una crisis profunda, han incumplido con todos sus acreedores, llevan varios meses de incumplimiento y fueron citados para el próximo mes de noviembre por una audiencia de incumplimiento por el arrendamiento del estadio”, explicó el directivo de Acolfutpro.

Con relación a cómo está la situación con otros clubes del fútbol colombiano, Carlos González aseguró que poco a poco se han superado las dificultades en otros equipos y que la única situación complicada es la del Cúcuta.

“Hay clubes que en medio de esta situación han puesto todo su empeño para sacar adelante sus instituciones y han venido cumpliendo y superando los inconvenientes que se han presentado, pero hay otros como Cúcuta que están ensuciando la imagen del fútbol profesional colombiano y por eso pedimos desde la Dimayor para que desde ahí se tomen las medidas necesarias; equipos que no paguen no deberían competir en las ligas porque no tienen cómo hacerlo”, dijo el presidente de Acolfutpro.

Carlos González confirmó es que se produjeron algunas modificaciones en los salarios de varios deportistas después de la reanudación del campeonato, aunque varios de ellos están cumpliendo con sus obligaciones con el regreso del pago por los derechos de televisión.

“En los meses de junio eso fue crítico porque la televisión dejó de pagar el contrato, estuvieron suspendidos los pagos de algunos equipos, otros estuvieron en un momento bastante difícil, pero por fortuna el espectáculo se reanudó y esto hizo que volviera el pago de los derechos y se han normalizado la situación. Algunos han reducido los salarios de varios deportistas, pero el Cúcuta ha incumplido con todas sus obligaciones. Repito ese no es un tema de la pandemia, esto es un tema estructural que hace mucho tiempo tuvieron que cambiar”, dijo González Puche.

Finalmente, González Puche confirmó que lo más importante ahora es poder lograr la intervención de las autoridades respectivas para lograr un cambio de estructura en el manejo del equipo para mejorar las condiciones de los jugadores.

“Lo que se busca es que el Cúcuta estructuralmente cambie por bien, no solamente de ellos, sino por el fútbol colombiano. Es necesario tomar medidas de fondo por parte de las autoridades de control porque no soportan más ni los proveedores, ni los jugadores, ni la afición, por esta mala gestión por parte del señor José Augusto Cadena”, finalizó el directivo.