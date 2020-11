Administración de Ibagué invita a Tolima a jugar frente a Junior en el Manuel Murillo Toro

Aún sigue vive la polémica en el Fútbol Profesional Colombiano por la sede en la que se disputará el encuentro entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2020.

Y es que a principio de semana se informó que el cuadro 'pijao' no iba a oficializar como local en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué al no supuestamente no recibir el aval apara utilizarlo debido a algunas remodelaciones a las que está siendo sometido el escenario.

Ante lo anterior, Tolima le pidió a la Dimayor y recibió la autorización para llevar el partido a la ciudad de Bogotá y disputarlo en el estadio Metropolitano de Techo.

Esta determinación generó la reacción de Junior de Barranquilla, que en un principio amenazó con no presentarse, pero en horas de la tarde de este viernes se informó que sí viajaría para afrontar el juego, pero con la condición de que la Dimayor corra con los gastos de un vuelo chárter.

Debido a toda la confusión generada, Alejandro Ortiz, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, aclaró en diálogo con Antena 2 Cali la postura de la administración de la capital del departamento del Tolima y además le hizo una invitación al equipo 'pijao' para que cambie de decisión y juegue en el Manuel Murillo Toro.

"La administración municipal, en cabeza del alcalde Andrés Hurtado, tiene toda la disposición para realizar el partido entre Tolima y Junior en la ciudad 'musical de Colombia'. Estamos haciendo unas mejoras en el estadio ya que esta postulado para el Sudamericano sub 20 en el mes de febrero y por eso hay una exigencias de la Conmebol por lo que se está interviniendo la parte occidental, tema de baños y camerinos", indicó.