Baldomero Perlaza destacó la gestión de Osorio en Nacional

Baldomero Perlaza, uno de los futbolistas que más ha tenido minutos en Atlético Nacional, es continuamente destacado por el técnico Juan Carlos Osorio. Precisamente, sobre la gestión del entrenador risaraldense en el club antioqueño, el jugador destacó la filosofía del timonel y resaltó la confianza que siempre le ha dado.

"En las dos posiciones me siento muy bien, con Rovira y Gómez me siento bien, he venido evolucionando en lo personal y eso beneficia al grupo", dijo Baldomero.

"Muy contento con el respaldo del profe (Osorio) y de mis compañeros, siempre trato de dar el cien, aunque sabemos que faltan cosas por mejorar", agregó.

Para Baldomero, ha sido clave la confianza que le ha dado Osorio en el equipo, pues ha probado varios movimientos en el terreno y lo ha potenciado para desempeñar muchas funciones en pro del conjunto.

"El profe me está dando la posibilidad de soltarme más y llegar más al área, eso le ayuda a uno más a subir el nivel", resaltó Perlaza.

Por último, el futbolista se refirió al juego de este jueves ante Águilas Doradas en condición de visitante: "Vamos a enfrentar a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien; todos estamos disponibles, hay que esperar y ver el once que el profe quiera poner", concluyó.

Atlético Nacional es quinto en la tabla de posiciones con 22 puntos en 13 partidos jugados y una diferencia de 6 tantos.