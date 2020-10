Cruz Real habló de todo: Guimaraes, supuestas peleas y las "injusticias" en América

América de Cali vive un momento de altibajos en la Liga Betplay por cuenta de lo que sucedió en la Copa Libertadores y su eliminación, incluyendo quedarse afuera de la Copa Sudamericana. Ahora el elenco escarlata busca retener su título en el fútbol colombiano a pesar de las críticas que ha recibido Juan Cruz Real y su cuerpo técnico.

El timonel argentino tuvo un extenso diálogo en redes sociales con el periodista Carlos ‘petiso’ Arango y dio numerosos detalles de su trabajo en América, además de responder a sus críticos y dejar un mensaje a los fanáticos del club escarlata.

“Con el tiempo me estoy encariñando más con el club, teniendo más sentido de pertenencia. Lo primero que creo es en Dios, en esa buena energía, después tengo una que otra costumbre… No hay una receta mágica que nos asegure el triunfo, pero uno va aprendiendo con la experiencia. Los entrenadores miramos hasta 2 veces los partidos para ver que pasó", señaló en primera medida el estratega.

"Me afectan las injusticias más que nada, no las críticas. Las criticas me han hecho crecer, pero si me molesta las críticas que no tienen fundamento. La gente afuera es difícil que sepa el trabajo que estamos haciendo, el día a día con los jugadores. Yo estoy centrado en lo más importante, cumplir las expectativas de la directiva", agregó Cruz Real sobre su situación en el club.

“Me he encontrado con un grupo espectacular, están dispuestos a escuchar, aprender, hacer caso. Honestamente no sabía de alguna pelea. Con los jugadores siempre ha habido predisposición, apoyo, trabajo, humildad. De lo que menos podría hablar es de algún encontrón", aclaró sobre los rumores de supuestos problemas internos en América de Cali.

Y cerró hablando sobre su antecesor y la vara alta que dejó siendo campeón en diciembre: "No me incomoda, ni me molesta que comparen mi campaña con la del ‘profe’ Guimaraes (Alexánder), el escribió su historia con el club y yo estoy escribiendo otra. Todo eso lo han escrito los futbolistas. El equipo ha venido de menos a más y la hinchada puede estar tranquila, este es un equipo comprometido, tiene ese espíritu ganador. A la hinchada solo le pido, crean en los futbolistas”.