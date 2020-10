Sorpresiva decisión de Gamero: el 'castigo' para Vargas y Bonilla en Millonarios

El actual nivel mostrado de Millonarios en lo corrido de la temporada 2020 ha dejado preocupados no solo a los hinchas ‘embajadores’ sino a su cuerpo técnico, en especial a Alberto Gamero quien sostuvo una charla con gran parte de la afición acerca de quién será el portero para el duelo contra Atlético Nacional.

Alberto Gamero salió ‘a dar la cara’ y le confirmó a a los hinchas que el portero titular para el compromiso de este lunes ante el cuadro ‘verdolaga’ será el juvenil, Juan Moreno.



“La determinación la he tomado y no porque ustedes me dijeron. La determinación la he tomado porque creo que hoy merece la oportunidad el muchacho”, argumentó el estratega.

No obstante, el técnico de Millonarios fue enfático al responderle a la parcial ‘embajadora’ que la decisión fue gracias al cuerpo técnico y de él, más no por parte de la presión que generó la hinchada.

Cabe resaltar que los nuevos porteros que llegaron para este campeonato, Cristian Bonilla y Christian Vargas, han sido resistidos por gran parte de los seguidores 'albazules' por el nivel mostrado en los partidos disputado.

Finalmente, en el duelo que se disputará en ‘El Campín’, Millonarios espera quedarse con los tres puntos para seguir ‘vivo’ y pelear un cupo a las fases finales de la Liga Betplay.