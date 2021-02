Cruz Real le da parte de tranquilidad a los hinchas tras empate ante Bucaramanga

América de Cali empató a cero goles en condición de local contra el Bucaramanga. El equipo rojo tuvo momentos positivos y negativos en el compromiso. El técnico Juan Cruz Real espera seguir trabajando para que sus jugadores retornen a un buen juego y consigan los resultados necesarios.

Respecto al análisis del encuentro, el entrenador argentino resaltó que América fue quien hizo el desgaste, pero lamentablemente no le alcanzó para anotar el gol.

“Fuimos los que hicimos el gasto del partido. Me parece a mí que en el primer tiempo si bien tuvimos el control del juego, no tuvimos la profundidad que necesitamos. En el segundo tiempo el equipo jugó con más vértigo, creo situaciones, pero lamentablemente no tuvimos la eficacia que necesitamos”, dijo Cruz Real en su balance del juego.

Lo que más mencionó el timonel es que por momentos los rojos no fueron claros para abrir la defensa contraria, esto permitió que Bucaramanga se sintiera más tranquilo en el partido mientras defendía el resultado.

“No encontramos el camino que necesitábamos desde el ataque, eso facilitó que el rival se pudiera acomodar. Me voy con el equipo del segundo tiempo, con dinámica y vértigo; que es eso lo que buscamos”, resaltó.

Finalmente, Juan Cruz Real pidió tranquilidad a la hinchada americana y dijo que poco a poco el equipo irá encontrando su fútbol para afrontar los compromisos importantes que se vienen.

“Me da la sensación de que hemos arrancado despacio, pero el equipo ha ido incorporando piezas importantes. Estoy muy confiado en mis jugadores y en lo que viene, con el nivel del segundo tiempo, vendrán los triunfos. Sé cómo trabajan ellos, que los hinchas se queden bien tranquilos”, concluyó.

América suma 2 puntos con dos empates en tres fechas jugadas del fútbol colombiano. 'Los Diablos Rojos' están en la posición 13 de la tabla con -1 goles de diferencia.