EN VIVO: Once Caldas vs Jaguares; Fecha 16, Liga Betplay

El duelo por la fecha 16 de la Liga Betplay entre Once Caldas y Jaguares será vital para el ‘blanco blanco’ debido a que lleva cinco compromisos sin conocer la victoria. Cabe recordar que su última victoria fue frente al Atlético Nacional con marcador de 2-0. Sin embargo, los dirigidos por Huber Bodhert vienen golpeados por la derrota sufrida el fin de semana pasado en el Polideportivo Sur a manos de Envigado con un marcador de 3-0.



Siga AQUÍ el minuto a minuto de Once Caldas vs Jaguares



No obstante, el panorama de Jaguares no es diferente, ya que no tiene opciones en la liga, pero busca la manera de conseguir la victoria y así, sumar los tres puntos teniendo en cuenta la tabla de descenso del próximo año. Es importante resaltar que el equipo cordobés viene de perder (0-1) en la Copa Betplay a manos del Deportes Quindío.