"Fue muy duro"... La reacción de Osorio por la salida de dos ídolos de Nacional

Juan Carlos Osorio, director técnico de Atlético Nacional, tuvo un extenso diálogo con Win Sports, donde contó varios detalles de su vida personal y profesional que hoy lo tienen como uno de los mejores directos técnicos del fútbol profesional colombiano.

Primero, el timonel contó por qué no pudo ser jugador de fútbol: “En 1982, estando en el Pereira, me di cuenta que las oportunidades de jugar eran muy pocas. No existía la rotación (risas)”, luego explicó que decidió estudiar ciencias del deporte y tuvo una oportunidad en Manchester City para iniciar su carrera y cumplir su segundo sueño que era ser entrenador.

Asimismo, se refirió a la salida de dos históricos referentes de Atlético Nacional: “Hemos reforzado la línea defensiva porque se dieron salidas por diferentes razones... retiros voluntarios, por no llegar a acuerdos. Ya no están Alexis ni Daniel”, señaló.

“Fue muy duro dejar ir a Alexis, le ha dado muchos títulos al club, al igual que Daniel... Pero bueno, han tomado decisiones ellos, muy respetables; y el club también ha tomado unas decisiones y ahora nos hemos dado a la tarea de encontrar los defensores que tengan las características que se acomoden a nuestro estilo de juego. Un equipo que tiempla la defensa hacia adelante y se expone a las transiciones de defensa a ataque porque sumamos un jugador más en tercio medio”, explicó sobre la situación de los defensores en Nacional.

Y cerró hablando sobre el arduo trabajo deportivo que se realiza en Atlético Nacional: “En la mañana establecimos una jornada laboral de 7:30 a.m a 12:00 p.m. con los jugadores. De las cosas más productivas para mí es el centro de alto rendimiento, fue una idea originada por nosotros, es algo muy importante para la institución. Tenemos dos analistas de video, tomamos una situación real de juego y ellos maquillan los videos con círculos, flechas, desenlaces de las jugadas, etc, son herramientas muy importantes para entender el juego”.