Aldo Bobadilla y la razón para no concentrar jugadores antes de los partidos en Medellín

Independiente Medellín le regaló un triunfo a su público el pasado martes en el estadio Atanasio Girardot contra Rionegro Águilas y mostró varias situaciones futbolísticas interesantes que le agradaron al técnico Aldo Bobadilla.

“Estamos mostrando un estilo de juego, los jugadores lo están aplicando, tenemos un equipo en construcción, nos falta ser más finos en los pases. A veces nos desequilibramos cuando el equipo rival está muy atrás, es un riesgo que tenemos el estar tan lejos de nuestro arco y a veces se ven los retrocesos lentos, pero es normal con el ímpetu que tenemos para atacar”, expresó en rueda de prensa.

Luego explicó por qué no realizó concentración de jugadores para el partido y los reunió faltando tres horas para el juego y así viajar rumbo al estadio, algo que tomó por sorpresa: “Es un trabajo que venimos analizando de manera conjunta con el comité deportivo. Tenemos jugadores que debemos darles más seguridad, en la concentración hay comodidad que el club le brinda a los jugadores. Pero debemos pensar en el profesionalismo del jugador, en este partido corrieron, metieron y demostraron el buen grupo que tenemos, el compromiso y el cuidado que tienen. Si el resultado no era positivo, era mi culpa".

Posteriormente habló sobre la plantilla de jugadores con la que cuenta de cara a la agitada temporada en curso: “Confío en el grupo que tengo, llevamos dos partidos oficiales, estamos conociendo a los nuevos jugadores en la nómina, vamos a exigirles, jugar en el Medellín tiene una responsabilidad. Tenemos que preocuparnos en los partidos que vienen, no es sencillo y por eso necesitamos de todo el plantel para afrontar los retos que tenemos”.

Y cerró explicando dos sustituciones que cayeron sorpresivamente sobre el desarrollo del juego: “A Adrián Arregui lo saqué por la tarjeta amarilla y no quería que lo sacara del partido. Lo mismo hice con Andrés Ricaurte que también tenía amarilla. Él sintió un cansancio, pero no hay de qué preocuparse. Es difícil decirle a un jugador que no dispute un balón por miedo a la tarjeta amarilla”.