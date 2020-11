Gamero contó su secreto para tener a Millonarios peleando por la clasificación

Respecto a lo psicológico, Alberto Gamero habló: "A veces perdíamos un partido o empatábamos y podíamos haber tenido un mejor resultado. Yo veía que llegábamos, pero no lo metíamos. Me parece que hoy los jugadores conocen; variamos la estructura de acuerdo a las necesidades que tenemos. Un jugador no puede ponerse triste porque esto es día a día y hoy tenemos un equipo fuerte mentalmente", resaltó.

El nivel del 'Embajador' ha mejorado y Gamero lo resalta porque ve el compromiso de los futbolistas, que ahora solo piensan en clasificar a las finales y pelear por el título.

"Hoy encuentro a un grupo que me entiende. Eso es información del día a día. Nos hace falta un poco más de posesión de balón: el rival no nos la quita [la pelota], nosotros la regalamos", indicó.

Finalmente aseguró que seguirán luchando para intentar clasificar o cerrar de gran manera su presentación en la liga. "Tenemos que hacer la tarea, sabemos que son partidos duros, pero vamos a dar todo para poder ganar los dos encuentros", concluyó.