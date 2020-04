Guimaraes, siempre claro: preocupación por el protocolo y la suspensión de contratos

El fútbol colombiano sigue a la intemperie por culpa de la pandemia del coronavirus y la preocupación crece en los clubes por la materia económica que podría obligar a tomar medidas laborales que afectarán a los deportistas y demás trabajadores. América de Cali no es la excepción y el técnico Alexandre Guimaraes dio su punto de vista de todo lo que ha pasado en los últimos días.

“Todavía tengo que informarme mejor, hoy me van a mandar todo lo que se habló, pero dentro de lo que pude captar hay una preocupación válida de no exponer a los futbolistas ni al entorno del fútbol a una situación que todavía no está clara. Entonces, por ese lado, yo entiendo la disposición del presidente de la república”, mencionó en primera medida el timonel costarricense en diálogo con el ‘Supercombo del deporte’ de Radio Red RCN Cali.

“Yo me imagino que la mayoría estábamos pensando que probablemente en junio esa opción podría ser algo manejable, pero vuelvo a instar, siempre y cuando fuera una aceptación donde estuviera totalmente controlada para que los atletas pudieran jugar sin ningún problema de contagio… Así que ahora habrá que esperar un poco, a ver cómo se va dando esta situación en estas próximas dos semanas hasta la fecha que puso el presidente del 11 de mayo. Así que esperemos que esto vaya teniendo mejores números para ver qué es lo que sigue”, continuó relatando el estratega escarlata.