Jefferson Duque, preocupado por no entrenar todavía con Nacional

Jefferson Duque, delantero de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa sobre su presente en el club y mostró su preocupación por no empezar todavía a entrenar, teniendo en cuenta que todos los jugadores habían pensado que el 8 de junio volverían a las prácticas.

"Ha sido un tema complejo para nosotros, teníamos la esperanza que el 8 de junio volvíamos a entrenar de manera individual en la cancha. Ahora que se pospuso la fecha, quedamos un poco aburridos, pero seguimos trabajando en la parte mental, aunque nos siguen faltando otros trabajos físicos para retornar a la competencia", dijo Duque.

"Teníamos la esperanza de salir pronto, no ha sido fácil, pero debemos esperar, trabajar como lo venimos haciendo y no aflojar", agregó el atacante.

Asimismo, el delantero Duque resaltó que ha sido muy difícil quedarse en la casa, pero ha tratado de entrenar de la mejor manera para estar preparado cuando se reinicie el fútbol colombiano.

La 'fiera', como es conocido, aseguró que la incertidumbre es demasiada al no saber qué pasará ni por qué no se podrá entrenar todavía. "No sabemos por qué lo prorrogaron, hay mucha incertidumbre, todos queremos de regreso al fútbol y debemos adaptarnos al día a día, enfocados en nuestro trabajo físico, hasta que tengamos la certeza que se pueda reanudar", concluyó.