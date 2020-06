Jefferson Martínez asegura que no renunció a Millonarios

Una noticia golpeó fuerte las huestes de Millonarios en la mañana de este miércoles, según trascendió en los medios de comunicación e informaron varios periodistas, el cuadro 'embajador' no llegó a un acuerdo con el guardameta Jefferson Martínez, por lo que el futbolista habría tomado la decisión de no continuar con el equipo de la capital colombiana y renunciar a la institución, que se quedaría sin arqueros.

Sin embargo, luego de que esta información recorriera las redes, fue el propio arquero el que se encargó de desmentir estos dichos y con un breve texto aseguró que nada de lo mencionado había ocurrido. "Para esos periodistas que están desinformando, les aclaro: yo no renuncié ni rechacé ninguna oferta de Millonarios", sentenció el futbolista a través de su cuenta de Twitter, dejando las versiones en la nada.

Bajo esta situación, el futbolista continuaría siendo parte del equipo, mientras que desde algunos lugares se confirmó que no habría acuerdo respecto al nuevo contrato, pero se debe esperar para ver cómo los mismos se solucionan de cara a una temporada que no se sabe cuándo se reanudará, pero en la que el equipo azul no quiere dejar su arco en manos de los juveniles con los que cuenta en las divisiones inferiores.

Entretanto, con lo de Fariñez casi definido y a la espera de cómo se soluciona este nuevo conflicto, el equipo bogotano sufre otro duro golpe, pues a la partida del 'Tico' Ortiz, ahora se sumaría esta baja inesperada, ya que Martínez se perfilaba como reemplazante de Fariñez y su capacidad daba tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los aficionados del equipo.

Para esos periodistas que estás desinformando Les aclaro YO NO RENUNCIE NI RECHASE NINGUNA OFERTA DE MILLONARIOS 🙏🏾🙏🏾 — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) June 10, 2020