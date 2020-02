Jhon Duque se disculpó con Gamero y la afición: "Asumimos la responsabilidad"

Millonarios cayó goleado 4-1 en su visita ante Jaguares de Córdoba. El equipo 'embajador' no ha podido ganar ningún compromiso de manera oficial en este año en el fútbol colombiano, por eso luego del resultado en el estadio Jaraguay el jugador Jhon Duque decidió acompañar al técnico Alberto Gamero para dar la cara.

Mire acá: Alberto Gamero tras la goleada: "Pido disculpas a la afición y la junta directiva"

Duque, uno de los jugadores más importantes del conjunto 'albiazul', se disculpó con la hinchada y el cuerpo técnico, pues para él no hay excusas de caer por tal resultado y quedar más en deuda en la tabla de posiciones por los puntos perdidos.

"Asumimos la responsabilidad. No hay excusas de cansancio", dijo Duque tras un posible rumor de que la plantilla no se encontraba en las mejores condiciones físicas por haber jugado entre semana ante Always Ready en la Copa Sudamericana.

"Asumimos la responsabilidad. No hay excusas de cansancio. Nos preguntaron antes del partido y todos asumimos la responsabilidad de jugar. Este es un golpe muy duro. Nos disculpamos con la afición y el cuerpo técnico” J. Duque pic.twitter.com/TUTIS2fSgj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 9, 2020

"Nos preguntaron antes del encuentro y todos asumimos la responsabilidad de jugar", no se excusó el futbolista y aseguró que sin duda el resultado en contra ante Jaguares deja un muy mal ambiente al rededor del club.

Puede ver: Millonarios no podrá demandar a Jaguares por la inclusión de cuatro extranjeros

"Este es un golpe muy duro. Nos disculpamos con la afición y el cuerpo técnico", concluyó Duque, uno de los pocos jugadores que hablaron a penas se acabó el encuentro.

Con este resultado, Millonarios se encuentra en la casilla 18 de la tabla de posiciones con tan solo 2 puntos y una diferencia de gol de -4. Cabe recordar que no clasificarán 8 clubes a las finales, en este primer semestre del año solo disputarán las finales 4 conjuntos.