Julio Comesaña piensa retirarse de director técnico y contó por qué

Julio Avelino Comesaña es sinónimo de Barranquilla, pese a que él es uruguayo de nacimiento. La 'arenosa' lo adoptó y él se convirtió en ídolo del Junior. Sin embargo, su futuro en el club 'tiburón' estaría en duda, según él mismo lo confirmó.

Como ya es bien sabido, el entrenador dijo en una entrevista con 'La Central Deportiva' de la Cadena 3 de Argentina, que no sabe si renovar su vínculo contractual con Junior, que terminará el próximo mes de diciembre. No obstante, también confirmó otra 'perala': el timonel deja en el aire la opción de retirarse como director técnico y alejar su ciclo en el fútbol.

"Creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias muy importantes, haber llegado 9 veces al club y haber hecho muchas cosas, creo que ya está bueno", dijo Comesaña.

"Después lo que vaya a hacer de mi vida no sé, pero creo que en diciembre lo de Junior como entrenador ya está bien", agregó el entrenador, que prácticamente confirmó su no continuidad en Junior después de este año, aunque puede que cambie de opinión en los meses venideros.

El estratega confesó que planeó salir de la institución en diciembre del año pasado, pero la posibilidad de competir en la Copa Libertadores lo hicieron cambiar de opinión. No obstante, cree que ya es justo y necesario lo que ha hecho por la institución.

"Yo tengo contrato hasta diciembre, pero este año no pensaba seguir en Junior. Terminé el año (2019) y no pensaba, en el final me hablaron para renovar y la Copa Libertadores, dije 'voy a dar acá el último año acá en Junior y ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre, estamos en un mundo de cambios, viene gente atrás que puede construir sobre lo que hemos construido. No se puede quedar uno tanto tiempo ahí", concluyó.