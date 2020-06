Comesaña aclara cómo van los posibles refuerzos para el Junior

Julio Comesaña, técnico del Junior, se encuentra de manera virtual afianzando la idea de juego del equipo de cara al retorno del fútbol colombiano. El entrenador uruguayo pretende que no sea tan fuerte el golpe para sus jugadores en lo físico cuando se retomen las prácticas.

Sobre el mercado de contrataciones, que todavía no se ha abierto ni se sabe cuándo se abrirá, Comesaña habló al respecto y aclaró que en estos momentos no sabe absolutamente nada de posibles fichajes o reincorporaciones a la institución.

"En Junior no hemos hablado de incorporación de jugadores hasta el día de hoy. No se ha hablado de la llegada de ningún jugador", aseguró el estratega en Win Sports y silenció así cualquier probabilidad o rumor respecto a refuerzos.

Por ahora, Junior está enfocado en regresar a las actividades y esperará qué determinación decida la Dimayor sobre el mercado de contrataciones, para ahí sí decidir si contratará o no futbolistas o tendrá en cuenta a los que regresen de préstamo, caso concreto de Michael Rangel.

¿Cómo va el tema Rangel y un posible regreso a Junior?

Respecto a este jugador, el tema va así: América insistirá en ampliar el préstamo esperando una respuesta positiva, pero Junior tendrá la última palabra en el caso. Lo claro es que Rangel quiere continuar su carrera en el conjunto vallecaucano, pero tiene contrato hasta el 30 de junio con el 'escarlata'.

Si llega el 30 de este mes y no se ha definido nada, Rangel hará parte de la plantilla del Junior de cara al reinicio de la liga, pero hasta el momento, según las reglas de la Dimayor, no podrá actuar con el equipo costeño porque se jugará el mismo campeonato, no uno nuevo; y un futbolista no puede jugar en dos clubes en un torneo, a menos que se cambie la reglamentación.