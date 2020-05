Junior celebra permiso y revela los planes para regresar a entrenamientos

Los equipos del Fútbol Profesional Colombiano se pusieron en máxima alerta después de que el Ministro de Deporte Ernesto Lucena anunciara que podrán iniciar los entrenamientos de forma individual desde el próximo 8 de junio, para luego retomar de manera grupal en julio pensando en el inicio de las competencias oficiales en agosto.

Tras lo informado, cada uno de los clubes prepara lo que será el calendario de trabajos y la adecuación de sus sedes para volver a recibir a los futbolistas, teniendo en cuenta una serie de exigencias pedidas por el Gobierno Nacional.

Es el caso de Junior de Barranquilla, que si bien había anunciado desde hace algunos días que trabaja en un protocolo interno para volver a las actividades, ahora con la autorización oficial, acelerará la toma de decisiones para reanudar los trabajos.

Lea también: Mindeporte aprovechó para mandarle un dardo a Vélez y a la Dimayor

Así lo explicaron el director técnico Julio Comesaña y el preparador físico Alejandro Cáceres, quienes a pesar de que celebraron la determinación, tienen claro el riesgo y los cuidados que deben tener.

"Es más trabajo, por lo menos hasta que lleguemos a la tercera etapa, que ya sería el entrenamiento con el grupo colectivo. Nosotros vamos a tener que estar muy pendientes y muy presentes en todo momento, porque los entrenamientos son más individualizados, porque no va a poder estar todo el grupo a la misma hora, porque tendremos dificultades climáticas con la lluvia y la intensidad del calor en determinadas horas", señaló Cáceres para el diario El Heraldo

Por otro lado, Comesaña contó que ya había adelantado trabajo con los preparadores físicos y estaba a la espera de recibir la autorización

Le puede interesar: Ernesto Lucena puso tres condiciones más para el reinicio de la liga en agosto

“Nosotros ya hemos adelantado algunas cosas con el profe Cáceres, con César Gaitán (segundo preparador físico) y con todo el cuerpo técnico, incluyendo a los médicos. Estábamos era esperando que dieran luz verde. Ahí está todo el plan armado. Hay que revisar todo nuevamente y preparar el escenario para que también tengamos todo listo", aclaró.

Finalmente, el estratega indicó que no sabe si la sensación que tiene ahora es de miedo o de incertidumbre, teniendo en cuenta el riesgo que hay sobre la vida de cada persona, pero al mismo tiempo tiene claro que es necesaria la reactivación de las actividades, por lo que el club "debe hacer las cosas bien".

"No sé si miedo, quizá un poco de incertidumbre. Pero es ahí donde voy de que la vida para el ser humano es un reto y un riesgo permanente. Uno sale a la calle, dices ‘chao, al medio día vengo a almorzar’, y no sabes si regresas o no regresas más. Esa es la vida. A mí eso no me preocupa. Me preocupa que hagamos las cosas bien, que nos cuidemos todos, que nos ayudemos, que estemos atentos a todo lo que hay que estar y empezar a prepararnos, nada más. Vamos a tomar todas las medidas, todos los recaudos, vamos a cumplir a rajatabla con el protocolo para seguir defendiendo el principio que unió todo esto, el ‘de me cuido y te cuido’”, puntualizó Comesaña