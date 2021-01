Junior: la verdad sobre el nuevo incidente de Luis Sandoval con la policía

En las últimas horas se encendió la polémica en el entorno del Junior de Barranquilla por cuenta del delantero Luis Sandoval, uno de los más resistidos en el plantel, pero que continuó en el equipo bajo la aprobación del técnico Amaranto Perea.

El ‘chino’ apareció en un video de redes sociales junto a una patrulla de policía y se especuló sobre un posible acto de indisciplina del jugador o algún accidente automovilístico, incluso sobre un supuesto estado de embriaguez del delantero. Sin embargo, desde la misma policía de Barranquilla aclararon el caso. Cabe señalar que meses atrás sí tuvo problemas con las autoridades por estar involucrado en una fiesta.

Lea también: Nacional: Guimaraes dio detalles sobre el futuro de Cucchi y el peso de Jarlan

“Teniendo en cuenta que en redes sociales está circulando un video de Luis Sandoval, es de precisar que el día de martes a las 10:30 de la noche en el barrio El Galán, este ciudadano lamentablemente omite una señal de pare”, señaló en primera medida Jhon Mirque, comandante seccional de tránsito y transporte.

“Infracción que es observada por un cuadrante de la jurisdicción, ellos llaman a tránsito por ser competencia y al llegar al lugar de los hechos se observa que él no porta documentos y se le hace comparendo por no portar licencia de conducción, esta infracción es subsanable y por eso no se generó la inmovilización del vehículo y es importante precisar que él no se encontraba en estado de embriaguez”, agregó el oficial de policía.

De interés: América de Cali cambiaría detalles del reglamento polémico de Jersson González

En Junior este hecho no tuvo mayor trascendencia y el jugador se entrena con normalidad pensando en el partido de este sábado ante América de Cali.