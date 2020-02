Michael Rangel puso una fecha límite para saber si sigue o sale de América

América de Cali, actual campeón del fútbol colombiano, comenzó con buenos resultados la temporada 2020 al ser el líder de la Liga BetPlay Dimayor 2020 tras ganar dos encuentros y empatar uno que le permiten tener siete unidades. Parte de los buenos resultados del cuadro 'escarlata' se debe al potencial goleador que tiene y el cual es liderado por el delantero Michael Rangel.

Precisamente, Rangel sigue con la racha con la cual terminó el 2019 al acumular cinco tantos en tres partidos jugados, a pesar de que aún mantiene la opción de dejar el equipo vallecaucano para sumarse a una institución del exterior.

El atacante aceptó que esta semana será definitiva para conocer su futuro, aunque existiría una alta posibilidad de permanecer en la plantilla que dirige Alexandre Guimarães.

"No tengo nada claro, esta semana se toma la decisión de quedarse en América o irme al exterior. Si no se da mi salida, me quedo con gusto", afirmó.

Con respecto a la determinación de jugar los primeros tres partidos del certamen, el delantero manifestó que fue decisión suya ya que quería sumar minutos y mostrarse para tener la posibilidad de ser comprado.

"Se había hablado que no iba a jugar los tres partido hasta que llegara un negocio, pero tomé la decisión de jugar, quería adelantar las cosas para que se interesaran en mí. He marcado goles, llevo cinco en tres partidos, pero aún no se concretado nada", aseguró.

Rangel también despejó dudas de una supuesta discusión con Adrián Ramos y Cristian Arrieta en partidos pasados por determinar quién sería el encargado de ejecutar los tiros penales.

"En ningún momento alegamos, estábamos hablando; en el primer penal contra Alianza Petrolera tomé el balón y Adrián me preguntó si lo iba cobrar y medio 'dale, mételo goleador'", dijo.

Finalmente, el delantero aseguró que si llega a tener una oferta del fútbol de China la aceptaría a pesar de que dicho país este pasando una complicada situación por el coronavirus.