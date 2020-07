Macnelly Torres confesó lo que se vivía en Nacional con las rotaciones de Osorio

Macnelly Torres, veterano jugador que actualmente está en Alianza Petrolera, habló con ESPN sobre lo que fue su paso por Atlético Nacional, escuadra donde pudo brillar durante varios años y ser una pieza fundamental en la conquista de la Copa Libertadores en 2016. El futbolista fue preguntado por la etapa que pasó con el entrenador Juan Carlos Osorio y cómo vivió las famosas rotaciones.

Es bien sabido que la idea de rotar futbolistas es una habitual polémica que rodea la metodología del entrenador Osorio, por eso Macnelly da su versión de lo que se vive internamente en un club dirigido por el estratega.

"Ahí el tema era un poco complejo porque con Juan Carlos Osorio tú no sabías quién iba a jugar ni en los entrenamientos, ni antes del partido. Era algo planificado en la semana porque en un entrenamiento practicabas con varios compañeros de la plantilla, así era el tema en cuanto a la metodología de entrenamiento”, contó Torres.

“Era como esperar hasta el día de la convocatoria y ahí uno podía medio armar el equipo para saber si iba a jugar o no, pero después no se sabía. Todos los jugadores tenían la misma participación en los entrenamientos y eso te daba la posibilidad de siempre entrenarte a full. Por eso no había espacio para el relajamiento", destacó Macnelly.

Y es que el mediocampista también se animó a comparar el trabajo de Osorio respecto a otros entrenadores, ya que ene ese sentido todos los futbolistas intentan dar el máximo en cada práctica para ser tenidos en cuenta, por eso no hay gente que se aparta, ni titulares, ni suplentes.

"No era como los típicos entrenadores que de lunes a martes ya te marcan cuál será el equipo para el fin de semana y muchas veces hay jugadores que no son capaces de soportar eso y no trabajan como deberían y se desmotivan un poco; acá no porque todos trabajan con armonía", concluyó.