Marlon Torres pidió disculpas, pero no se la perdonó a los periodistas

El defensa de América de Cali, Marlon Torres, fue duramente criticado por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido que ganó 3-2 el América ante Deportivo Pasto por la fecha 16 de la Liga Betplay.

Y es que Torres se ‘salió de los chiros’ cuando fue cuestionado por los errores cometidos porel cuadro rojo, a lo que contestó: "Es que acá solo sirven para criticar, nada más. No ven nada bueno. Siempre es la misma 'maricada', con todo respeto”, puntualizó el central.



En el programa el Supercombo del Deporte de Radio Red Cali, Torres se disculpó por sus aseveraciones que molestaron e indignaron a gran parte de la prensa a nivel regional y nacional.



"Me disculpo por la grosería que se me fue, sé que debo cambiar mi forma de hablar en ocasiones", fueron las excusas de Torres.

"Yo me disculpo por la grosería que se me fue, sigo firme en lo que dije, pero debo cambiar mi forma de hablar a veces, me disculpo con las personas que lo tomaron a mal" Marlon Torres de @AmericadeCali en #SuperComboCali pic.twitter.com/L2lEtCgzB6 — Súper Combo RCN (@supercombocali) October 26, 2020



No obstante, el central manifestó que sigue firme en sus declaraciones, ya que existen uno o dos periodistas que no desean que a al equipo les vaya bien. Sin embargo, resaltó que: “a algunos les gusta lo que hacemos y a otros no y eso es normal, pero incomoda que haya ruedas de prensa donde solo quieren meter el dedo en la llaga".

"Hay 1 o 2 periodistas que no quieren ver al equipo bien, hay periodistas que les gusta lo que hacemos y otros que no y es entendible, pero incomoda que hayan ruedas de prensa donde quieren meter el dedo en la llaga" Marlon Torres de @AmericadeCali en #SuperComboCali pic.twitter.com/T0w8Z4L9io — Súper Combo RCN (@supercombocali) October 26, 2020

Finalmente, agregó que es la segunda vez a la que asiste a las conferencias en donde siempre existen las críticas hacía el equipo, pero no revisan lo hecho por el estratega Juan Cruz Real. Además, les envió un mensaje a los hinchas americanos donde aseguró que el plantel busca seguir mejorando para volver a ser los campeones como la temporada pasada.