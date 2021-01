Millonarios busca estadio otra vez: tres opciones que tiene cerca a Bogotá

El inicio de la Liga Betplay se ha visto afectado por un nuevo pico de pandemia de coronavirus y estrictas restricciones en los gobiernos locales para evitar posibles aglomeraciones. Varios equipos se han visto afectados por esas medidas y uno de los más perjudicados es Millonarios.

El primer partido como local de Millonarios fue contra Envigado en Manizales y consiguió un apretado triunfo, el duelo de la segunda fecha visitando a Boyacá Chicó se aplazó porque la alcaldía de Tunja no quiso prestar el estadio y ahora busca escenario para ser local en la tercera jornada ante Once Caldas.

Lea también: Durísima entrevista de Wilmar Barrios: así escapó al robo y las drogas en Colombia

Millonarios ya sabe que no podrá jugar en Bogotá y tampoco lo hará en Manizales porque es la cancha de su rival de turno. Por ahora el duelo fue programado por Dimayor para el lunes 1 de febrero, pero en cuadro azul no tiene escenario para oficiar como local, aunque por ahora ya estudia tres opciones.

La primera es el estadio de Cota, aunque parece la opción más complicada. El otro municipio cundinamarqués en los planes de Millonarios es Sopó y por último el estadio Los Zipas de Zipaquirá donde La Equidad será local este lunes frente a Nacional y Santa Fe ha sido local en otras ocasiones por la Copa Betplay.

De interés: Los brillantes números que alcanzó James Rodríguez tras nuevo triunfo de Everton

En caso de no poder finiquitar ningún estadio para la tercera fecha, Millonarios le solicitará a Dimayor que le aplace el partido y después ponerse al día cuando la alcaldía de Bogotá quiera prestar sus escenarios deportivos.

Info @MillosFCoficial



El plan A para jugar ante @oncecaldas están los estadios de Cota (opción más difícil), Zipaquirá y Sopó



Por ahora no hay plan B, así que la posibilidad de jugar en el eje cafetero no se estudia



De no recibir permiso esperarán que Dimayor aplace el partido pic.twitter.com/E6yN7uicWE