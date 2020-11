'Pacho’ Maturana y su crítica al FPC: “No hay nivel para la Copa Libertadores”

Campeonato largo en Colombia

“Lo importante no son las cosas que pasan, sino la actitud ante las cosas que pasan. Yo creo que de la humildad debemos entender que no estamos haciendo todo bien. Algo está fallando... No sé si el campeonato corto puede ir en contravía de los proyectos. Uno dice: "Bueno, este equipo no juega a nada". Sí, pero es que en este momento el objetivo no es jugar a algo, el objetivo es ganar. Y si no se gana a los tres partidos echan al técnico porque no le va a alcanzar para un campeonato tan corto. En cambio, si hacemos un campeonato largo probablemente habrá tiempo para automatizar movimientos, para enseñar, porque hoy el jugador colombiano tiene carencias de conceptos del juego".

¿Qué se debe hacer para mejorar?

"Yo soy muy respetuoso... Soy un aprendiz permanente y hay cosas que me quedan grabadas. Yo conocí a un señor muy exitoso, tal vez al entrenador más exitoso que conocí en mi vida que es el técnico de las muchachas y los muchachos de voleibol de Brasil y a él le preguntaron que cuál era la clave para ganar. Él contestó: '¿La clave? No hay una fórmula mágica, pero cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer bien hecho'. Los entrenadores a prepararse y entrenar, los jugadores a prepararse y jugar, y los dirigentes a prepararse y dirigir. Entonces, cuando cada uno haga lo que tiene que hacer bien hecho, probablemente estemos cerca del éxito".

¿Falta jerarquía?

“No, no. Yo no sé, no sé. Yo siento que falta trabajo, pero no hay el tiempo para trabajar. Yo lo miro desde el entrenador, en este momento no me estoy poniendo en la posición del dirigente o del jugador, estoy es en una posición de entrenador”.

“Es más, cuando yo jugaba y vino el profesor De León que fue el que inspiró ese aparecer del fútbol colombiano diferente, él nos decía que a partir de los 3 meses apenas empezábamos a tener grabados los conceptos defensivos. En ese tiempo se hablaba de 3 meses, pero puede que ahora los jugadores sean más inteligentes y requieren menos; sin embargo, sí se requiere tiempo para asimilar los conceptos del juego, pero se necesita que el entrenador los sepa porque el jugador no va a asimilar los conceptos que no le enseñaron".