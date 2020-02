Tres cosas que molestaron a Gamero, a pesar del triunfo de Millonarios

Millonarios tuvo que esperar hasta la quinta fecha de la Liga Betplay para volver a ganar en el campeonato colombiano; sin sobrarle nada, el equipo de Gamero se impuso ante Boyacá Chicó en Bogotá y cortó una racha negativa. Sin embargo, para el timonel hubo varios detalles que no gustaron en su equipo y lo expresó en la rueda de prensa.

“Fue un partido de paciencia, de elaborar. Chicó venía a aferrarse y jugar a la contra, aunque la verdad no pudo contraatacarnos; tuvimos paciencia, el equipo no se desesperó con pelotazos. Se juntaron los volantes y eso fue bueno, pero fue un partido complicado”, expresó el estratega samario sobre el desarrollo del cotejo en El Campín.

Lea también: “Nacional es un ejemplo a seguir”: Arias y la defensa a Juan Carlos Osorio

Posteriormente, explicó dos detalles que no le gustaron de Millonarios: “No nos pueden hacer un gol como el que nos marcaron. Se puede hacer una falta, eso es normal, pero nos dormimos en el cobro. Solucionamos un problema, pero fallamos en otro aspecto... En las estadísticas que nos manda Dimayor, aparece Millonarios como el tercer equipo de más posesión en el fútbol colombiano. Nos faltan los goles, así que tenemos que mejorar en la definición”.

Y enfatizó en la falta de definición que le ha costado puntos a Millonarios, especialmente como local: “Hubo fogosidad, hambre de anotar; variamos, cambiamos de módulos según el trabajo de la semana. Pero nos falta elegir mejor en las opciones de gol que creamos. Este equipo sale con la convicción de jugar bien, juegue donde juegue, pero eso cuesta trabajo”.

De interés: Con el palo en la mano: duras críticas de Osorio tras empate de Nacional

Y cerró dejando un mensaje a Jhon Duque, volante del equipo: "Ya se lo he dicho. En el fútbol pasa eso, le sacan tarjeta por faltas que le toca hacer y eso no me preocupa mucho. Vega jugó bien, fue un cambio de sacrificio. También entró García, tengo a Pereira y ya viene Carrillo. Ojalá a Duque no le pase como al que se fue para Barranquilla y perdió la silla. Hay varios esperando su oportunidad".