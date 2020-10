Un pálido empate entre Patriotas y Deportivo Pasto en el inicio de la fecha 14

En un partido con más emociones que goles, se cerró con el marcador de 1-1, el compromiso entre Patriotas y Deportivo Pasto en el estadio La Independencia.

El primer tiempo no tuvo grandes opciones de goles, se pudo apreciar dos escuadras que esperaron a ver qué mostraba el rival que tenía en frente. Sin embargo, la primera mitad terminó sin goles y esperando que para el segundo tiempo llegaran las anotaciones.



Ya para el segundo tiempo se pudo ver otra cara, puesto que llegaron las opciones de gol y fue en el minuto 67, gracias a un tiro libre ejecutado por Álvarez, en donde respondió de manera adecuada el arquero Diego Martínez, enviando el balón al tiro de esquina. No obstante, solo tuvo que pasar un minuto para que el cuadro de Patriotas reaccionara y gracias a un cabezazo de Carlos Ramírez, el arquero del Deportivo Pasto sufrió por unos momentos.

Las emociones no faltaron y fue en el minuto 72 cuando Cristián Álvarez gracias a un centro de Jhon Freddy Pajoy, abrió el marcador con un certero cabezazo, como mandan los cánones del fútbol, para ponerse en ventaja y líder provisional. El partido transcurrió de manera normal, sin opciones que ocasionaran peligro en los arcos del gramado de La Independencia; pero eso sí, el compromiso se empañó con la expulsión de Cesar Quintero, quien le propinó un cabezazo a su rival y, por ende, dejó a su equipo con uno menos.



Sin embargo, la dicha no duró mucho, ya que en una jugada colectiva, Patriotas logró el empate gracias a un autogol del central del conjunto pastuso, Danilo Arboleda a quién le golpeó la pelota después de un centro rasero, el cual propinó que Patriotas empezara a buscar la victoria. No obstante, los esfuerzos no fueron mayores y el partido quedó en tablas dejando como segundo al Deportivo Pasto y colero a Patriotas.