Volpi está sin equipo, ¿regresaría al FPC?

Neto Volpi es un nombre muy conocido en el fútbol colombiano; sobre todo porque fue campeón en el 2019 con el América de Cali, donde tuvo un notorio rendimiento.

Volpi llegó en 2018 al cuadro ‘escarlata’, pero su arribo a Cali fue criticado por los equipos en donde había estado y su ‘poco’ trayecto en el mundo del fútbol.

A pesar de ello, el brasileño pasó a defender los colores del Deportivo Pasto, en la primera temporada del 2019, donde logró quedar subcampeón del FPC. Sin embargo, el portero regresó al conjunto del entonces técnico de América, Alexandre Guimaraes, y allí quedó campeón donde fue un referente de los 'Diablos Rojos'.



Posteriormente, Volpi decidió viajar al continente asiático para jugar con el Shimizu S-Pulse a inicios de 2020 donde no tuvo un gran rendimiento y en la mañana del domingo, se anunció que no continuará con el equipo japonés. “Nos complace informar que S-Pulse ha decidido no concluir un contrato con Neto Volpi la próxima temporada y expirará esta temporada", fue el comunicado del club.

Con esta noticia, los directivos de Atlético Nacional podrán examinar las posibilidades de contar con el portero brasileño, ya que su nuevo estratega Guimaraes lo conoce y no le caería nada mal poder contar nuevamente con él para los tres campeonatos que deberá afrontar como la Liga y Copa Betplay y la Copa Libertadores.

Hay que recordar que Juan David Pérez, presidente de Nacional, manifestó en días anteriores que no contratarían más arqueros, por lo que disputarían los campeonatos con los tres porteros que tienen en el momento.