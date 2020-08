Wilmer Cabrera: "La única oportunidad que tuve en Colombia fue en América"

El colombiano Wilmer Cabrera continúa trabajando en su formación como técnico y en medio de un viaje a Europa para seguir con dicha preparación, aprovechó su cercanía con el director técnico de Real Madrid Sub 19 y exjugador 'merengue', Raúl González, para presenciar el partido final de la Uefa Youth League entre el club blanco y Benfica de Portugal, partido que fue ganado por los españoles.

Tras presenciar el encuentro, Cabrera habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2: "Con Raúl nos conocemos y hemos compartido. Yo vine a España y él me invitó a Barcelona vs Real Madrid, cuando se convirtió en entrenador tuve la posibilidad de ver cómo trabajaba con el Castilla B. Es una persona sencilla, humilde y que me ha abierto la puerta para charlar con él y con su cuerpo técnico".

Y sobre el partido afirmó: "Tuve la oportunidad de ver el último partido porque acá, por el cuidado del Covid, no se puede estar en los partidos, sin embargo, con una credencial pude asistir como invitado de Real Madrid, allí estuvo todo el equipo de trabajo del club y yo estuve como invitado gracias a una credencial que conseguimos gracias a la gestión de Emilio Butragueño".

Respecto a su futuro, aún no tiene claro cómo continuará: "Estamos esperando, no se han reactivado muchas ligas, la MLS se reactivó pero se han desarrollado pocos partidos. Hay que esperar, tener paciencia, pero la idea si es volver en algún momento a trabajar y tener un proyecto interesante. El regreso del fútbol (en Estados Unidos) ha sido importante, ha sido positvo y ahora, los grupos que están haciendo que son diferentes a lo que estábamos acostumbrados, se evita la dificultad de traslados y de viajes. Creo que esto ha sido bueno, mantienen la actividad y permiten que la MLS vuelva a jugar y regrese la competición".

Luego, habló de su familia: "Mis dos hijos mayores han jugado y llegaron hasta segunda división y el menor también pasó por allí y estuvo a prueba en La Equidad, pero tuvo que volver por la pandemia. El fútbol es una competencia y todos los días es una carrera, la competencia comienza desde el camerino y si uno entiende que el fútbol es competir todos los días al mayor nivel, vas a lograr cosas grandes porque hoy la competencia es cada vez mayor".

Finalmente, habló de las oportunidades que tuvo en Colombia: "En Colombia no se ha dado ninguna posibilidad de trabajo, pero nunca desecho ninguna alternativa. He estado cerca de Europa pero el Covid cambió todo. Alguna vez hablé con el dueño del América de Cali, pero no más; Tulio me llamó y conversamos, pero no más, es la única opción real que he tenido".

Y concluyó hablando de la táctica en los niños: "Lo primero que se les enseña es que desarrollen su fútbol con orden y con posición. En España, cuando arrancan pequeños, juegan siete contra siete. Un arquero, un defensor central, otro volante central, dos carrileros y dos delanteros, pues estas son las posiciones fundamentales. La táctica comienza a los 16 años eso es como el colegio, hay que disfrutar, aprender lo básico y después si pueden aprender el resto para no aburrirse".