Cali confirmó lo peor antes de final de Liga Femenina: baja sensible

Quedan solo dos días para que se juegue la final de la Liga BetPlay Femenina con Deportivo Cali e Independiente Santa Fe protagonistas en busca de conseguir un nuevo trofeo. Para el cuadro cardenal, será la quinta, mientras que las azucareras afrontarán la tercera.

Santa Fe va en busca de sacar un buen resultado en la ida en el Estadio Deportivo Cali para finalizar en condición de local y quedarse con el cuarto título. Ante de la competencia, las vallecaucanas sufrieron un calvario por las lesiones, especialmente por la posible baja de Manuela Paví. La extrema de la Selección Colombia abandonó los cuartos de final de los Olímpicos por un golpe.

Vea también: Cali suma un dolor de cabeza para la final femenina: posible baja de referente

Aunque se le vio caminado y corriendo al final del compromiso, todo parece indicar que no podrá estar en la final. Quique Barona, periodista de Antena 2 Cali entrevistó a Jhon Alber Ortiz, quien afirmó que, “tenemos equipo completo, salvo lo de Manuela Paví que estamos a la espera de los resultados médicos a ver qué nos dicen”.

Ese panorama dejaba la posibilidad viva de que Manuela Paví pudiera estar el domingo, siempre y cuando se revisen los exámenes y los resultados. No la descartaba completamente, pero sí dejaba las dudas latentes sobre su participación.

MANUELA PAVÍ APUNTA A LA SEGUNDA FINAL

Para el medio caleño, Los Campeones FM, Jhon Alber Ortiz mencionó, “Manuela Paví debe presentarse de hoy a mañana con departamento médico, vamos a esperar las evaluaciones que se le puedan hacer, pero hasta el momento, lo que dice nuestro médico es que para el domingo no podremos contar con ella”. Una dura baja que tendrán para la final.

Le puede interesar: Cali y Santa Fe con ‘refuerzos’ sorpresivos para la final de Liga Femenina: oficial

Jhon Alber Ortiz explicó la sensibilidad de la baja de Manuela Paví, “es que es una jugadora, no digamos diferente, pero esa que es irreverente, no por comportamiento, sí porque entra a hacer cosas diferentes, es la que se necesita cuando el partido está complicado, necesitas voltearlo. Tiene muy buena lectura de juego, ya que, cuando tiene que encarar 1 vs 1 o cuando quiere hacerlo con velocidad en la banda lo hace. Es la que tiene una buena interpretación de juego. Lastimosamente no va a poder estar”.

La lesión es sin duda alguna, un dolor de cabeza para el Deportivo Cali que perderá a su jugadora más importante en la plantilla. Jhon Alber Ortiz espera que Manuela pueda recuperarse de cara a la segunda final el viernes 16 de agosto a las 7:30 en El Campín.