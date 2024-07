IDRD responde sobre el uso de El Campín para la final de la Liga Femenina

La Dimayor dio unas fechas tentativas para la final de la Liga Femenina que se vivirá entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, pero el verdadero problema es que en Bogotá no hay espacio para esos compromisos por el Mundial Femenino sub-20, lo que claramente desató un caos que afecta a todas las partes.

Teniendo en cuenta que no hay escenario para esa final, este martes 16 de julio hablamos con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien le dijo a RCN Radio: "Le hemos pedido ayuda a la Alcaldía para que nos prestarán El Campín el día 18 de agosto y no la tuvimos. Hoy estamos corriendo y no sabemos dónde vamos a jugar".

Así las cosas, también le consultamos a Daniel García, director del IDRD, quien explicó desde su punto de vista cómo está la situación respecto al uso de El Campín para la final de la Liga Femenina.

Según García, "los escenarios se entregan el 31 de julio. El Campín, Techo y seis escenarios de entrenamiento que entregó Bogotá para las selecciones que tendrán sede en la ciudad".

Esto lleva a que es difícil que se habilite El Campín para la final. Aún y con todo eso, desde la entidad confesaron que están "dispuestos a promover el fútbol femenino, es una apuesta del IDRD. Tenemos toda la disposición para que el fútbol femenino siga creciendo. En ese marco vamos a ayudarle a Santa Fe para que pueda jugar la final con Cali el 16, 17 o 18 de agosto, según la conversación que tengamos con la Federación Colombiana de Fútbol, pero todo eso sobre las condiciones de entrega que tenemos con la FIFA".

"Como distrito estamos dispuestos para que las 'leonas' jueguen en Bogotá, jueguen en El Campín tal y como lo quieren Independiente Santa Fe", recalcó el director.

Así las cosas, solo queda conocer lo que pasará en los siguientes días y si finalmente el IDRD podrá hacer la gestión para permitirle a Santa Fe disputar la final en su casa.