La SIC rechazó garantías de la Dimayor para concluir investigación a equipos de la liga femenina

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) rechazó las garantías ofrecidas por la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 29 clubes de fútbol nacional.

Estas entidades están siendo investigadas por presuntamente desarrollar un sistema que obstaculiza la promoción y el desarrollo del fútbol profesional femenino en Colombia desde 2017.

Según la SIC, estas entidades esperaban concluir anticipadamente la investigación administrativa en curso con estos ofrecimientos. Sin embargo, la Superintendencia determinó que estos ofrecimientos no eran suficientes para suspender o modificar las conductas investigadas.

La decisión implica que la Superintendencia continuará con la investigación administrativa para esclarecer los hechos investigados y determinar si procede la sanción o el archivo de las personas involucradas.

Es importante destacar que la Superintendencia está investigando si se han presentado los siguientes comportamientos: estandarización de cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras de fútbol profesional femenino (duración y derechos de imagen); desarrollo de acuerdos sobre el valor de los salarios de las jugadoras (determinación de topes salariales y tabla de salarios); renuencia a usar y/o recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia; y transmisión de los torneos organizados para la Liga Profesional Femenina en condiciones perjudiciales comparadas con el fútbol masculino.

Al analizar cada uno de los ofrecimientos, la Superintendencia, mediante la Resolución No. 42122 del 26 de julio de 2024, rechazó los compromisos ofertados al encontrar que no eran suficientes para suspender o modificar las conductas investigadas.

En particular, la Superintendencia evidenció que los ofrecimientos se centraban en compromisos para cumplir la ley, no eran efectivos para suspender o modificar la totalidad de los comportamientos investigados, no se ajustaban a la política de promoción y protección de la competencia, y no eran estructurales para el mercado de la Liga Profesional Femenina.