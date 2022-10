A Autuori le dicen de todo tras llegar a Nacional: "Parece un adolescente descubriendo su vocación"

Este lunes 3 de octubre se confirmó que Paulo Autuori será el nuevo entrenador de Atlético Nacional; pues el brasileño rescindió su contrato con Internacional de Porto Alegre y está listo para arribar por segunda vez al Verde Paisa.

La anterior ha sido una decisión celebrada por un sector mayoritario de la afición de Nacional, quienes consideran que el DT puede liderar un proceso y cuenta con futbolistas importantes para conseguir títulos.

Vea también: Le dieron la bienvenida a Autuori y le recordaron a Osorio y Henríquez: "ojalá no lo cajoneen"

No obstante, la reacción de varios aficionados a través de Twitter no deja bien parado al DT, pues su efímero paso por el cuadro Rojo de Brasil ha despertado críticas, y hay quienes anticipan que no va a permanecer mucho tiempo en Atlético Nacional.

Las críticas a Paulo Autuori tras su llegada a Nacional

"Vamos a ver cuánto aguanta en su próximo equipo... mi opinión: 4 meses", fue lo que afirmó uno de los aficionados como respuesta al trino de la cuenta oficial de Internacional, confirmando la salida de Autuori.

Otro de los comentarios recibidos por al cuenta de Inter apuntó: "Paulo Autuori parece un adolescente intentando descubrir su vocación. No funciona en absoluto. Y por lo general pide irse".

Además, otra de las cuentas que sigue a Internacional, comentó: "Ojalá le pongan una multa por la guarra que hizo y que no vuelva con el rabo entre las piernas en unos meses".

Le puede interesar: Patriotas venció a Unión y sueña con la permanencia; tabla del descenso tras la fecha 15

De tal forma, la hinchada de Internacional no tomó bien la salida de Paulo Autuori, más allá de que el entrenador había manifestado con antelación a la directiva que en caso de surgir una oferta fuera de Brasil, dejaría la dirección técnica del Colorado.