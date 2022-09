Advertencia desde Junior a Cruz Real: "estamos molestos con lo que está pasando"

Preocupación hay en Junior de Barranquilla por los recientes resultados registrados en Liga BetPlay y en Copa BetPlay. Adicionalmente, el rendimiento individual y colectivo del equipo genera importantes dudas, que tendrían en la cuerda floja al director técnico Juan Cruz Real.

Después de caer 1-2 en condición de visita con Unión Magdalena en partido de la fecha 10 se han incrementado las críticas hacia el entrenador, a pesar de haber derrotado en la novena jornada a Deportes Tolima.

En la jornada del lunes 5 de septiembre, posterior al duelo en Santa Marta, el presidente de Junior, Alejandro Arteta, afirmó en diálogo con la prensa local que al interior del equipo están "preocupados y molestos" con los recientes resultados y al mismo tiempo explicó que no han desarrollado una reunión con el objetivo de destituir a Cruz Real.

"No tenemos el deber de hacer reuniones permanentemente, sin embargo las hacemos. Yo habló con el entrenador cada que hay una necesidad. No hay ninguna reunión formal de la cual se estén dependiendo decisiones. No hay una noticia ad portas por dar. Las palabras 'conformidad y tranquilidad' no son nuestras. Estamos dolidos y molestos con lo que está pasando con Junior. No somo inmunes a la precepción de la gente, pero debemos seguir trabajando con las herramientas que tenemos".

Arteta señaló que al interior del club se está haciendo una balance de los últimos partidos.

"Estamos haciendo un balance de la situación actual, no es bueno. Queríamos sumar tres puntos y no sumamos ninguno. No hay ninguna novedad, el profesor está haciendo su trabajo, tiene continuidad en el trabajo".

Próximo partido de Junior

Mientras se define el futuro del director técnico Juan Cruz Real, Junior se prepara para recibir este sábado 10 de septiembre a Deportivo Pereira en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Posteriormente, el conjunto 'rojiblanco' chocará con Unión Magdalena el miércoles 14 de septiembre en la vuelta de la Copa BetPlay.