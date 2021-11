Alejandro Restrepo reveló los errores de Nacional en el empate con Junior

Atlético Nacional cedió sus primeros puntos en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor al empatar 1-1 con Junior de Barranquilla en partido de la primera fecha que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Al término del compromiso, Alejandro Restrepo, director técnico del conjunto 'verdolaga' dio a conocer los aspectos en los que falló su equipo y que no permitieron que se quedaran con los tres puntos.

"No pudimos ganar por que no fuimos eficaces. Enfrentamos a un gran rival que por momentos supo venir a ejecutar un plan, un rival que presionaba bien, ocupó los espacios en la cancha de buena manera, intentó cortar el circuito de juego nuestro. No fuimos eficaces en la ejecución del último pase o definición, tuvimos momentos muy buenos en el juego con buenas secuencias de pases con ataques rápidos a la defensa que propusieron. Sentimos que llevamos a cabo el plan en todo momento y enfrentamos a un gran rival. La sensación es que tenemos un equipo para competir y seguir enn las finales y hecho en el torneo", dijo.

Por otro lado, Restrepo reveló que sus dirigidos deben pasar la página y tener una recuperación física y mental para afrontar la siguiente fecha frente a Pereira.

"Nos debemos ocupar en pensar en cómo podemos tener una buena recuperación física y mental, salir de lo vivido hoy y en días pasados y que el cuerpo y la mente respondan en la exigencia de jugar finales. Tenemos que tomas buenas decisiones en el último tercio en el pase y en la finalización", enfatizó.

El entrenador 'verdolaga' explicó la sustitución de Dorlan Pabón y la inclusión de jugadores que habían sumado pocos minutos en el certamen.

"La inclusión de Nelson Palacio fue estratégica. Buscamos un hombre fresco que había actuado pocos minutos en los últimos partidos para que aprovechara su momento. Alex Castro fue un hombre rápido que ayudó a presionar. La salida de Pabón fue por lo físico. En el entretiempo nos había manifestado que no se sentía muy bien. Sintió el desgaste y vimos que no podía regresar y no presionaba", aclaró.