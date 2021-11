Junior de Barranquilla sacó un valioso empate en la primera fecha los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al empatar como visitante 1-1 en su visita a Atlético Nacional. Al término del compromiso, Arturo Reyes, director técnico del conjunto 'rojiblanco' destacó el rendimiento del equipo, pero aseguró que el punto será importante si el equipo gana de local.

"Fue un gol bonito, bien concebido. Edwuin Cetré es un jugador que repentiza muy rápido, que tiene buen remate y nos viene dando velocidad y habilidad que él tiene y que hacía falta en el frente de ataque. Nos vamos contentos porqué sabemos que aquí no va a ser fácil sumar. Tenemos un partido importante el miércoles ante un rival que ganó de local. Cada punto será importante, va a ser un cuadrangular parejo y de aquí en adelante hay que hacernos fuertes en condición de local, pero el punto vale siempre y cuando ganamos en casa", afirmó Reyes.

Lea también: Nacional y Junior empataron en partido con show de golazos en cuadrangulares

Por otro lado, el entrenador 'tiburón' explicó la idea de juego que pretendía con una línea de cinco en la parte defensiva.

"Teníamos un tiempo dándole información a los jugadores en los entrenamientos. Es un módulo que necesita trabajo y tiempo. Consideramos que el juego contra Nacional iba a ser importante tener una solidez y junto al partido anterior, creo que el módulo nos ha dado cosas importantes. No hemos sufrido defensivamente. Cada partido es diferente y no sabemos si de local lo utilizaremos o no", indicó.

Reyes también se refirió al funcionamiento de Luis 'cariaco' González y Edwuin Cetré, teniendo en cuenta que no definió un delantero centro fijo.

"Cada partido tienen una historia diferente. Pensamos poner a 'cariaco' como un media punta, un jugador que cuando elaboramos juegos hiciera una superioridad en la mitad del campo. Normalmente él puede salir sin marca. En el segundo tiempo cuando vimos que no obtuvimos la posesión como queríamos hubo un movimiento donde pasamos a 'cariaco' a la banda y Edwuin por dentro y las cosas fluyeron de mejor manera", aseveró.

Le puede interesar: Edwuin Cetré le responde a Pabón y marca golazo para Junior frente a Nacional

Finalmente, Arturo Reyes destacó que la recuperación después de cada partido será determinante, al mismo que tiempo que espera seguir sumando puntos en la tabla de la reclasificación.

"La recuperación va a ser clave para todos los equipos en los cuadrangulares. Jugamos miércoles y sábado hay que pensar con qué nómina vamos a jugar cada partido. Tenemos la posibilidad, estamos apuntando a poder ganar el cuadrangular y disputar el título y sería un gran regalo para la ciudad y la afición. De la otra forma también seguir sumando puntos y esperar al final del torneo en qué posición terminamos", puntualizó.