Alfredo Arias envió advertencia a Luis Sandoval: "no me va a temblar la mano"

El Deportivo Independiente Medellín salió de manera anticipada en la Liga BetPlay 2024-I, pero en la Copa CONMEBOL Sudamericana, esperan a un rival que saldrá del Play-Off C en los octavos de final de la competencia internacional. Para el segundo semestre, ya se empiezan a hablar de fichajes, entre ellos, Élan Ricardo, que jugará en condición de cedido tras confirmarse su llegada al Watford de Inglaterra.

Sumado a Élan Ricardo, todos los caminos conducen a que Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval, se convertirá en nuevo jugador ‘Poderoso’ por los próximos tres años. Alfredo Arias lo conoce, al igual que los que serán sus nuevos compañeros en la institución, y por esta razón, ya le mandaron una advertencia por los reiterados casos de indisciplina que lo han rodeado en Junior, Deportivo Cali y Real Cartagena.

Luis Sandoval abandonó el Real Cartagena de manera prematura, tras armar una fiesta entre el domingo 2 y el lunes festivo 3 de junio. Este alboroto causó malestar en los vecinos, que pidieron la salida del delantero. Dumek Turbay no dudó y sacó al oriundo de Soledad, Atlántico.

Alfredo Arias habló acerca del fichaje de Luis Fernando Sandoval que parece que podría cerrarse pronto. El ex Junior era objetivo del Medellín desde su etapa en Cali, cuando fue apartado por un supuesto acuerdo con el elenco ‘Poderoso’. El estratega uruguayo sentenció al delantero, “se va a encontrar con una mano amiga, le vamos a sacar el máximo provecho; pero ya vieron que no me tembló la mano con Jaime Peralta, pero insisto en que aquí Sandoval no se va a encontrar un muro; aquí hay una mano amiga para potenciarlo”.

¿QUÉ FALTA PARA QUE LUIS FERNANDO SANDOVAL SEA NUEVO JUGADOR DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN?

El futuro de Luis Sandoval parece acercarse a Antioquia con el interés del Medellín. Sin embargo, tras su salida del Real Cartagena, no hay nada asegurado entre las partes. Su agente, Ángelo Ronconi mencionó, “DIM es el equipo más cercano. Todavía falta tiempo para tomar la decisión, no se ha tomado una decisión definitiva. Hasta el momento no tenemos nada. De Argentina, México y Europa también se informaron por Luis”.

Vale la pena resaltar, que el futuro de Luis Sandoval alcanzó a estar un tiempo en River Plate que lo pretendió cuando jugaba en el Deportivo Cali. México también podría ser una opción, aunque se habló de que se uniría al Medellín por tres años.