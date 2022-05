Alfredo Arias habló de su plan de trabajo en Santa Fe, indisciplina y refuerzos

Independiente Santa Fe confirmó al uruguayo Alfredo Arias como nuevo director técnico con el objetivo de mejorar su rendimiento en el segundo semestre del 2022 tras no clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y quedar eliminado de la Copa BetPlay en octavos de final.

Arias llegó a Bogotá el pasado sábado y de inmediato se puso al frente del equipo profesional. El uruguayo habló este lunes 23 de mayo en Planeta Fútbol de Antena 2, en donde dio detalles de lo que será su plan de trabajo.

"Comenzamos trabajo oficialmente el 1 de junio. Sin embargo, empezaremos a entrenar con el equipo sub 20, algunos jugadores sub 17, los futbolistas que estaban prestados y regresaron y otros grupo de jugadores que han acercado al club para mirar", afirmó.

Por otro lado, el estratega explicó que el plantel profesional entró en licencia de vacaciones desde el domino 22 de mayo, pero dejó abierta la opción que para que lo jugadores que quieran seguir entrenando lo pudieran hacer.

"El equipo principal está en licencia a partir de este domingo. Necesitamos que tengan unos días de licencia para que vengan con todo y a parte, siempre anatómicamente deben perder la forma para hacer la adaptación", dijo.

Arias se refirió a los rumores sobre algunos temas de indisciplina en el plantel de Independiente Santa Fe en el final del primer semestre.

"Sí. Me han informado de todo. Espero que me informen todo. Son cosas que pasan. Nos ha tocado en otro país. Lo que ya pasó y pasó. No es mi responsabilidad y no puedo echar mano a nada", indicó.

A qué jugará Santa Fe

"Yo no concibo otra manera que actuar como grande. Mi pensamiento tiene que ver con que yo quiero la pelota, quiero patear más veces al arco, jugar en la cancha del rival y cuando me quiten la pelota la quiero recuperar. No admito cambiar la forma por más que seamos visitantes. Las variables climáticas hacen que uno tenga que variar la estrategia, la táctica y la estructura. Me gusta tratar de salir desde mi arquero para pelear espacios tras las presiones de los rivales", explicó.

Refuerzos

"Hemos dado los primeros pasos. Estábamos en comunicación, pudimos haber llegado antes. Estábamos pendiente y vimos los últimos cuatro o cinco partidos. Más o menos hay una idea de las posiciones en las que necesitaremos algo para aspirar", afirmó.

Caso Gastón Rodríguez

"Jamás he pensado en traer a Gastón Rodríguez a Santa Fe. Jamás lo he pensado. No lo preciso. Gastón Rodríguez no vendrá a Santa Fe. No lo he pedido"