Amaranto Perea lamentó la salida de Teo, se ilusiona con Bacca y espera un refuerzo más en Junior

Junior de Barranquilla está en su última semana de pretemporada antes de regresar a la competencia oficial el próximo 14 de julio cuando reciba a Libertad de Paraguay en el partido de ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

A pesar de que las últimas noticias alrededor del conjunto 'tiburón' han sido las salidas de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, su entrenador, Luis Amaranto Perea se ilusiona con la llegada de Carlos Bacca.

Con respeto a la salida de Gutiérrez, el estratega aseguró en diálogo con Zona Cero, que efectivamente es una "baja muy sensible", pero aseveró que hay decisiones administrativas que debe aceptar.

"Creo que lo de ‘Teo’ es un tema muy sensible. Ha sido ídolo y lo seguirá siendo, esto para nada va a cambiar el aprecio que tiene la gente. Pero después es otra cosa las determinaciones que se tienen que tomar, de acuerdo a lo que ya ha explicado don Fuad", dijo.

El director técnico 'rojiblanco' fue claro en señalar que él se encarga de la parte deportiva y solo se encarga de manifestar lo que cree que le hace falta al equipo.

"Yo desde la parte deportiva, siempre lo he dicho, y no ahora como entrenador sino desde que jugaba, ‘Teo’ es un jugador diferente. Entiendo que se ha hecho la revisión, desde la junta directiva, desde el departamento médico, y la directiva piensa que es un jugador que ya ha cumplido su ciclo y nada más", dijo.

Por otro lado, Perea se ilusiona con la llegada de Carlos Bacca al equipo, ya que indicó que a Junior le haría falta un referente ante las salidas de Teo y Borja.

"Don Fuad fue muy claro, todas las posibilidades que aparecen las hablamos. El que Bacca llegue, es un jugador de los colombianos que más goles ha marcado en Europa. Sus números son importantísimos, conozco la transformación de Bacca y creo que es un jugador que no solamente a mí como entrenador, sino al grupo y al aficionado le vendría muy bien, teniendo en cuenta los dos que se acaban de ir", manifestó.

Seguidamente, el técnico Junior fue claro en señalar que no ha hablado con Bacca y ha dejado que el tema lo manejen directamente Fuad Char y él.

"No he hablado con Carlos, porque he dejado que él y su gente lleven todo con Don Fuad en la parte administrativa", indicó.

Finalmente, Luis Amaranto Perea explicó que además de un delantero, está a la expectativa por contar con un volante creativo que tenga "características de 10".