América de Cali confirmó dos nuevos lesionados para la Liga BetPlay

América de Cali dio a conocer este miércoles 21 de agosto un nuevo reporte médico de su plantel profesional, en el que se dieron a conocer dos nuevos lesionados.

Se trata de los delanteros Cristian Barrios y Rodrigo Holgado, quienes estarán, por algunos días, ausentes de los entrenamientos liderados por el director técnico Jorge 'polilla' Da Silva.

Barrios presentó una lesión en el aductor de la cadera. El extremo de 26 años estará apartado de los entrenamientos por diez días, por lo que su presencia en el próximo partido estaría en duda.

Por otro lado, el delantero argentino Rodrigo Holgado sufrió una contractura en el gemelo medial izquierdo. La incapacidad del atacante será menor a la de Barrios, ya que estará por ocho días realizando trabajo diferenciado.

Por otro lado, el mediocampista Éder Álvarez Balanta, que había generado gran preocupación al presentar una lesión de rodilla, está realizando trabajo propioceptivo en campo.

Finalmente, América de Cali detalló que espera contar con los tres jugados en los entrenamientos de la próxima semana.

¿Cuándo volverá a jugar América?

América de Cali, que registra 10 puntos luego de tres victorias, un empate y una derrota en la Liga BetPlay, NO jugará el fin de semana del 24 y 25 de agosto al no poder utilizar el estadio Pascual Guerrero, que está reservado para el Mundial femenino sub 20.

Se espera que el conjunto 'escarlata' vuelva a la actividad el primer fin de semana de septiembre cuando visite a La Equidad en la jornada 8.