América de Cali: Partidos y cuentas para llegar a la final de la Liga BetPlay

América de Cali sufrió un duro golpe en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor al caer en condición de local 0-2 ante Deportivo Independiente Medellín en duelo de la fecha 2 del grupo B.

Con este resultado, el conjunto 'escarlata' sumó su segunda derrota, por lo que es último en la zona con cero puntos.

De esta manera, el equipo vallecaucano quedó contra las cuerdas en sus aspiraciones por llegar a la final de la Liga BetPlay y en el objetivo de lograr un boleto a un torneo internacional en el próximo año.

A los dirigidos por Alexandre Guimarares le restan cuatro partidos de cuadrangulares, dos en condición de visita y como local en el Pascual Guerrero.

En caso de aspirar a la final, América debería sumar, como mínimo nueve unidades, pero principalmente arrebatarle puntos a Águilas Doradas y a Medellín, teniendo en cuenta que son los dos equipos con los que cayó en las dos primeras jornadas.

América también necesitará que sus rivales de la zona se quiten puntos entre ellos.

Calendario de América en los cuadrangulares:

Fecha 3

América de Cali Vs. Deportivo Pasto

Fecha 4

Deportivo Pasto Vs. América de Cali

Fecha 5

Medellín Vs. América

Fecha 6

América Vs. Águilas Doradas