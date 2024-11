Polilla señaló culpables tras el empate de América ante Once Caldas en cuadrangulares

América sumó un empate en la Liga Betplay ante Equidad. Los rojos igualaron 1-1 en el partido atrasado de la fecha 2 de los cuadrangulares y llegaron a 1 punto en dos partidos disputados. Tras la igualdad, los diablos rojos siguen últimos en el Grupo B de la Liga Betplay y complican su clasificación a la final del torneo.

Tras el empate, el técnico uruguayo apuntó que el rendimiento del equipo no fue malo y aunque mantuvo nociones de los partidos anteriores, le faltó concentración. El DT apuntó que los jugadores desarrollaron muchas de las situaciones que se trabajan entre semana, pero que costó perder los tres puntos en casa.

Para el técnico, es clave que el equipo pueda mantener los resultados. Tras el arranque de los cuadrangulares, los rojos tienen como objetivo asegurar su paso a la final, pese al inicio de los malos resultados. Más allá de eso, el entrenador manifestó que fue lo que quitó la posibilidad de ganar el partido.

Desarrollo del partido y futuro del equipo

“El fútbol es de resultados y lamentablemente no se nos dio lo que estábamos buscando, hay que seguir trabajando. Trataremos de dar vuelta a esto, es de nosotros, se lo dije a los muchachos, aún nos quedan 12 puntos”

Problemas del equipo en definición

“Este tema de la definición no es fácil, por algo los goleadores son los más costosos. El tema es que estamos errando goles muy claros, no sé si es por la ansiedad o por apresurarse”

“En algún momento van a entrar los goles, yo me iría más preocupado si este equipo no generara. Esto es así, si no los haces seguramente no vamos a ganar”

Sustitución y estado médico de Duván Vergara

"Duvan salió extenuado, llego al camerino y se descompuso. hay que cuidar a los futbolistas y a veces nos suceden estas cosas"

Se espera que el onceno escarlata vuelva a jugar en un par de días. Los escarlatas se medirán ante Deportes Tolima en el partido por la fecha 3 del Grupo B en los cuadrangulares de la Liga Betplay.