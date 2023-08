"Lucas González es una nueva versión de Osorio": lapidaría critica contra el técnico del América

América de Cali ha firmado un flojo inicio en la Liga Betplay 2023 del segundo semestre. El conjunto escarlata vivió otro juego para el olvido tras dejarse remontar un 3-0 a favor y acabar perdiendo 4-3 ante Junior.

Para los dirigidos por Lucas González ha sido bastante incómoda la manera como se han desarrollado los partidos. El conjunto escarlata acabó pasándola mal en los duelos por liga ante Medellín y el cuadro tiburón. Mientras que en la Copa fue vapuleado por Atlético Nacional.

Después de una jornada en la que el conjunto americano volvió a quedarse sin sumar puntos, las críticas para el entrenador no se hicieron esperar. Desde varios sectores se cuestionó al DT por los cambios y su planteamiento táctico.

Una de las voces que apuntó contra el estratega fue la de Fabián Vargas. El ídolo del conjunto caleño cuestionó las decisiones que ha tomado el nuevo DT y apuntó que es una nueva versión de Juan Carlos Osorio.

“El cambio fue abrupto, defensivamente siento que el equipo de Guimaraes era más equilibrado. No le llegaban tan fácil, no cometían tantos errores individuales. Muchos de esos errores de la parte individual son concebidos por la idea de juego que tiene el técnico de querer salir sí o sí con la pelota dominada, de no rechazar, meter jugadores en otras posiciones”, dijo inicialmente el ex jugador.

Y añadió: “Sigo insistiendo, Velasco no es central y lo está exponiendo. Eso le genera confusión y los jugadores no saben qué hacer. Estoy viendo casi que retratada una versión de Osorio”.

Queda claro que el técnico no tiene un gran respaldo por parte del entorno del cuadro escarlata. El DT tendrá varias dificultades para asegurar su continuidad como jefe del banquillo rojo.