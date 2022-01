América: La condición que le pondrá al fichaje de Dayro Moreno

América de Cali debuta en la noche de este jueves ante Envigado por la Liga Betplay. El elenco ‘escarlata’ ha sumado varios días de entrenamiento, por lo cual, el estratega Juan Carlos Osorio espera que en su primer partido, el cuadro vallecaucano consiga los primeros tres puntos.

El equipo rojo del Valle ha anunciado algunos refuerzos para lo que será el 2022, pero al parecer podría sumarse un jugador de renombre como lo es Dayro Moreno, quien hace unos días había manifestado su deseo de llegar al club. Sin embargo, ha trascendido que de darse el negocio, el tolimense tendría unas condiciones para su arribo.

Como bien se conoce, Dayro tiene fama de indisciplinado y demás, por lo que sería un factor para que no se dé su llegada, pero al parecer América y él mismo llegarían a un acuerdo. Según Marca “el delantero tendría muchas cláusulas. Algunas de ellas tendrían que ver con el comportamiento fuera de las canchas para que este no influya en su rendimiento y en el del equipo”.

Hay que recordar que en una reciente entrevista, el dueño de América, Tulio Gómez había dicho que “Dayro Moreno me gusta, pero es una decisión en consenso. Tiene historial de que ha sido desordenado, pero lo veo ahora centrado y quiere terminar en América de Cali”.

Por otra parte, el propio atacante señaló que “nunca me he caracterizado por dividir grupos porque soy muy humilde. Me gusta la recocha, pero cuando me toca agachar la cabeza, la agacho”, haciendo referencia a las acusaciones que se dicen sobre él.