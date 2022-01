Dayro Moreno deja las puertas abiertas para llegar al América

América de Cali sigue buscando los jugadores para reforzar la nómina que tendrá Juan Carlos Osorio tras la confirmación oficial de su continuidad para este 2022. Mucho se ha dicho sobre los jugadores que podrían arribar al elenco ‘escarlata’, donde uno de ellos sería Dayro Moreno, de quien se habla sobre su comportamiento.

En recientes declaraciones el atacante tolimense comentó sobre la opción de convertirse en nuevo jugador del América y al mismo tiempo se refirió por la fama de recochero.

En primer lugar, el nacido en Chicoral, Tolima no ocultó que es un deportista de “retos”, pues “cuando mi representante me dijo la opción de América de Cali me puse feliz, América es grande a nivel nacional e internacional, ojalá se pueda dar para que vean a Dayro haciendo goles” con la camiseta de roja del Valle.

Asimismo, quiso salirle al paso en la charla que tuvo con el periodista Carlos Arango, sobre los rumores que dicen de él: “Nunca me he caracterizado por dividir grupos porque soy muy humilde. Me gusta la recocha, pero cuando me toca agachar la cabeza, la agacho”.

Por otra parte, en medio de la entrevista indicó que ya es un “Dayro muy maduro”, pues ya tiene 36 años y disfrutará de sus “tres años para retirarme” del fútbol profesional.

Por lo pronto, el club sigue buscando los refuerzos. En los últimos días, el otro nombre que ha sonado con fuerza es el de Alejandro Quintana, de quien se dice podría llegar al club, pero también se especula que el jugador habría rechazado la oferta.