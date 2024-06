América perdería a un importante jugador: reforzaría otro club colombiano

La pretemporada del América de Cali se viene llevando con normalidad desde mediados del mes de mayo y hasta la fecha, los trabajos de Jorge ‘Polilla’ Da Silva con dos jugadores nuevos en las filas. Se trata nada más y nada menos que de Yerson Candelo, que cerró su paso por el balompié de Brasil, y de Luis Felipe Gómez, que actuó en el fútbol de Portugal.

Sin embargo, también hay varios problemas dentro de la organización de la plantilla por las bajas confirmadas de Gastón Sauro, Jhon García, Edwin Cardona, Víctor Ibarbo y Edward López. Sumado a ellos, parece que Óscar Hernández se irá del club con destino a Jaguares de Córdoba. y ahora, el Deportes Tolima quiere dar el golpe llevándose a un importante jugador en la ofensiva.

Vea también: Nacional y América pelean por jugador de Selección Colombia: revelaron interés

Andrés Sarmiento no tuvo mucho protagonismo a lo largo del primer semestre del 2024, y Jorge Da Silva parece no tenerlo en cuenta para lo que viene en el resto del año, especialmente por negativas del extremo. Por esta razón, el Deportes Tolima quiere dar el golpe y ‘robarle’ un futbolista interesante en el ataque.

Deportes Tolima no sería el único involucrado en el anhelo de quedarse con el extremo. Pues, el Deportivo Pasto también se unió a la conversación en busca de fichar a Andrés Sarmiento, ex Atlético Nacional. En esta última semana, Jorge Da Silva había buscado la manera de que el jugador continuara, pero recibió un portazo por parte de Sarmiento, que dijo no a su continuidad.

Le puede interesar: Polilla Da Silva explota contra un jugador y confirma que no sigue en América

La salida de Andrés Sarmiento se resolverá en próximos días, y ahí aparece el Deportes Tolima de David González. Sarmiento ya había sonado con anterioridad en el elenco tolimense, y ahora se podría cumplir su fichaje a Ibagué. El extremo tiene todavía contrato, pero espera salir próximamente para poder negociar con los dos interesados, que, por ahora, han aparecido en el radar.